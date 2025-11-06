Рейтинг@Mail.ru
Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром
06.11.2025
18:17 06.11.2025
Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром
Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" и сборной США Эрика Споэльстра полностью уничтожен пожаром, сообщает ESPN.
баскетбол
эрик споэльстра
майами хит
спорт
вокруг спорта
эрик споэльстра, майами хит, спорт, вокруг спорта
Баскетбол, Эрик Споэльстра, Майами Хит, Спорт, Вокруг спорта
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" и сборной США Эрика Споэльстры полностью уничтожен пожаром, сообщает ESPN.
Возгорание произошло в ночь на четверг, около 04:30 утра по местному времени. На момент пожара дома никого не было - Споэльстра вместе с командой возвращался из Денвера после выездного матча регулярного чемпионата против "Денвер Наггетс" (112:122).
На место пожара оперативно прибыли более 20 пожарных расчетов, которые более трех часов тушили возгорание с земли и воздуха. По предварительным данным, соседние дома не пострадали. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.
Сообщается, что Споэльстра приобрел дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в декабре 2023 года.
