Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром
2025-11-06T18:17:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" и сборной США Эрика Споэльстры полностью уничтожен пожаром, сообщает ESPN.
Возгорание произошло в ночь на четверг, около 04:30 утра по местному времени. На момент пожара дома никого не было - Споэльстра вместе с командой возвращался из Денвера после выездного матча регулярного чемпионата против "Денвер Наггетс" (112:122).
На место пожара оперативно прибыли более 20 пожарных расчетов, которые более трех часов тушили возгорание с земли и воздуха. По предварительным данным, соседние дома не пострадали. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.
Сообщается, что Споэльстра приобрел дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в декабре 2023 года.