В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта
В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта
Решение олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене приостановить карьеру - ее выбор, задача Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) -... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
