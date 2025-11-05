В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта

«

"Она озвучила свою позицию, которая заключается в том, что олимпийская чемпионка Токио не вернется на соревнования до того момента, пока не будет допуска на международные турниры, - сказал Ярышевский. – Это ее выбор, а задача ВФЛА – организовать соревнования такого уровня, чтобы они были интересны звездам уровня Ласицкене. Этой работой мы сейчас и занимаемся".