В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
19:10 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vfla-2053045578.html
В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта
В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта
мария ласицкене
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
мария ласицкене, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Мария Ласицкене, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
В ВФЛА назвали целью проведение турниров, интересных звездам спорта

ВФЛА: наша задача - проводить турниры, интересные звездам уровня Ласицкене

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Решение олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене приостановить карьеру - ее выбор, задача Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) - проводить турниры, интересные звездам уровня этой спортсменки, заявил РИА Новости исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Ранее Ласицкене заявила, что приостанавливает карьеру из-за отсутствия мотивации выступать только на внутренних стартах. Российские легкоатлеты отстранены от выступления на международной арене.
"Она озвучила свою позицию, которая заключается в том, что олимпийская чемпионка Токио не вернется на соревнования до того момента, пока не будет допуска на международные турниры, - сказал Ярышевский. – Это ее выбор, а задача ВФЛА – организовать соревнования такого уровня, чтобы они были интересны звездам уровня Ласицкене. Этой работой мы сейчас и занимаемся".
Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ВФЛА назвали количество российских легкоатлеток, прошедших гендерный тест
5 ноября, 18:56
 
Мария ЛасицкенеВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
