В ВФЛА назвали количество российских легкоатлеток, прошедших гендерный тест - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
18:56 05.11.2025
В ВФЛА назвали количество российских легкоатлеток, прошедших гендерный тест
В ВФЛА назвали количество российских легкоатлеток, прошедших гендерный тест
Более 400 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты, сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T18:56:00+03:00
2025-11-05T18:56:00+03:00
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Вокруг спорта
В ВФЛА назвали количество российских легкоатлеток, прошедших гендерный тест

В ВФЛА заявили, что гендерные тесты прошли уже более 400 российских легкоатлеток

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Более 400 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты, сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.
В конце августа в России началось гендерное тестирование легкоатлеток в соответствии с новыми правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
"Этот процесс со стороны ВФЛА хорошо организован, - сказал Ярышевский. – Мы проводим тестирование совместно с ФМБА, используем методику, которая полностью соответствует рекомендациям World Athletics. Более четырех сотен спортсменок уже прошли тесты. Кто-то прошел тестирование в своих регионах, кто-то – на централизованных сборах. Сейчас мы будем проводить тесты на очередных сборах, чтобы вся национальная команда была охвачена".
