Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре
Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре
05.11.2025
Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре
Ищенко назвала выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре успешным
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная России по синхронному плаванию показала достойный результат на прошедшем летом чемпионате мира в Сингапуре, заявила РИА Новости пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
На прошедшем летом чемпионате мира в Сингапуре
российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
"Мне кажется, сборная показала очень хорошие результаты и считаю их выступление абсолютно успешным. После такой паузы и абсолютного обновления правил нашего вида спорта возвращение было более чем достойным. Приехали с медалями, показали, что остаемся на пьедестале, что можем конкурировать. Вид спорта стал абсолютно другим, к этому нужно привыкать, в том числе посредством выступления на большом количестве соревнований", - сказала Ищенко
.
"Сейчас большой состав нашей судейской коллегии принимал участие в различных семинарах, где в том числе прислушиваются к изменению правил. Сколько потребуется времени, чтобы привыкнуть к обновлению, сказать сложно, потому что команда абсолютно новая, но все девушки очень завязаны на результат. Команда молодая, перспективная, очень сильная, на мой взгляд. Поэтому на следующих стартах, на которых они будут выступать, уверена, они покажут очень высокие результаты", - добавила она.