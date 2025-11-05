Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России

"Если вы спрашиваете, насколько в целом имеет смысл развивать отечественный игропром, в том числе и в направлении спортивных симуляторов, то ответ будет следующий: да, это нужно, но рассчитывать на успех в ближайшие 10−15 лет не стоит. Для того, чтобы начать успешно производить игры, нужны не только авторские права и громкие имена, необходимо также набить руку, ведь в спортивных симуляторах российские игроделы звезд с неба не срывали. Поэтому необходимо собрать команду, набраться опыта, выпустить порядка 20 игр, чтобы одна из них стала шедевром. А одна игра стоит дорого. И по времени, и по деньгам. Поэтому для того, чтобы в России появился шедевр, а я не сомневаюсь, что он появится, потребуется время, деньги и множество усилий. Стоит ли это делать? Да, безусловно. Потому что Россия должна быть абсолютно самодостаточна", - сказал Смит.