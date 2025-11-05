Рейтинг@Mail.ru
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
10:05 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/simulyator-2052907099.html
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что в России появится успешный спортивный... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
спорт, международная федерация футбола (фифа)
Киберспорт, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России

Смит: для создания спортивного симулятора в России понадобится больше 10 лет

© Фото : Федерация компьютерного спорта РоссииДмитрий Смит
Дмитрий Смит - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Федерация компьютерного спорта России
Дмитрий Смит. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что в России появится успешный спортивный симулятор, но на это потребуется больше десяти лет.
В конце февраля бывший капитан сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать российский аналог футбольного симулятора EA Sports FC (предыдущее название - FIFA), в котором можно будет играть за национальную сборную и не только. В начале марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил, что "Газпром" уже занимается разработкой симулятора.
"Если вы спрашиваете, насколько в целом имеет смысл развивать отечественный игропром, в том числе и в направлении спортивных симуляторов, то ответ будет следующий: да, это нужно, но рассчитывать на успех в ближайшие 10−15 лет не стоит. Для того, чтобы начать успешно производить игры, нужны не только авторские права и громкие имена, необходимо также набить руку, ведь в спортивных симуляторах российские игроделы звезд с неба не срывали. Поэтому необходимо собрать команду, набраться опыта, выпустить порядка 20 игр, чтобы одна из них стала шедевром. А одна игра стоит дорого. И по времени, и по деньгам. Поэтому для того, чтобы в России появился шедевр, а я не сомневаюсь, что он появится, потребуется время, деньги и множество усилий. Стоит ли это делать? Да, безусловно. Потому что Россия должна быть абсолютно самодостаточна", - сказал Смит.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В трейлере симулятора NHL 26 воссоздали рекордный гол Овечкина
13 августа, 19:16
 
