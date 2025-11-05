https://ria.ru/20251105/simulyator-2052907099.html
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что в России появится успешный спортивный... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T10:05:00+03:00
2025-11-05T10:05:00+03:00
2025-11-05T10:05:00+03:00
киберспорт
спорт
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578080819_65:0:1328:711_1920x0_80_0_0_162e7f6653043445b2e9fbc4b8d4064c.jpg
/20250813/ovechkin_rekord-2035105192.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578080819_79:0:1323:933_1920x0_80_0_0_d57ad64ca5833f1149854adb6d929b98.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международная федерация футбола (фифа)
Киберспорт, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Смит прокомментировал идею создания спортивного симулятора в России
Смит: для создания спортивного симулятора в России понадобится больше 10 лет
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что в России появится успешный спортивный симулятор, но на это потребуется больше десяти лет.
В конце февраля бывший капитан сборной России Андрей Аршавин
обратился к президенту РФ Владимиру Путину
с предложением создать российский аналог футбольного симулятора EA Sports FC (предыдущее название - FIFA
), в котором можно будет играть за национальную сборную и не только. В начале марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил, что "Газпром
" уже занимается разработкой симулятора.
"Если вы спрашиваете, насколько в целом имеет смысл развивать отечественный игропром, в том числе и в направлении спортивных симуляторов, то ответ будет следующий: да, это нужно, но рассчитывать на успех в ближайшие 10−15 лет не стоит. Для того, чтобы начать успешно производить игры, нужны не только авторские права и громкие имена, необходимо также набить руку, ведь в спортивных симуляторах российские игроделы звезд с неба не срывали. Поэтому необходимо собрать команду, набраться опыта, выпустить порядка 20 игр, чтобы одна из них стала шедевром. А одна игра стоит дорого. И по времени, и по деньгам. Поэтому для того, чтобы в России появился шедевр, а я не сомневаюсь, что он появится, потребуется время, деньги и множество усилий. Стоит ли это делать? Да, безусловно. Потому что Россия должна быть абсолютно самодостаточна", - сказал Смит.