Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:02 05.11.2025
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова

Александр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что не будет считать потерей возможное завершение карьеры трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.
Ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Легков: Вяльбе сделала все, чтобы российских лыжников допустили до ОИ
5 ноября, 14:46
"Мне кажется, лучше спросить у него: "Если ты уйдешь, будет ли это потерей для лыжного спорта?" Если он скажет "да", наверное, так и есть. А для меня потери не будет. Есть другие молодые спортсмены, которые будут тренироваться. Они растут, становятся сильнее. Вот и все, смена поколений", - сказал Легков.
"Но с точки зрения того, что он очень сильный спортсмен и на него равняется молодежь, да, в этом, может быть, будет потеря. Но у нас есть такая молодежь, которая уже готова показывать результат. Вот ей бы я пожелал удачи, чтобы у них появились долгожданные медали, которых они хотят, а дальше посмотрим", - добавил он.
Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Один из величайших": в Норвегии обеспокоены возможным уходом Большунова
26 октября, 13:25
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновАлександр ЛегковСпорт
 
