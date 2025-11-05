https://ria.ru/20251105/legkov-2052979016.html
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что не будет считать потерей возможное завершение карьеры трехкратным... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова
Легков заявил, что не считает потерей возможное завершение карьеры Большунова
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что не будет считать потерей возможное завершение карьеры трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.
Ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии
, даже в качестве нейтральных атлетов.
"Мне кажется, лучше спросить у него: "Если ты уйдешь, будет ли это потерей для лыжного спорта?" Если он скажет "да", наверное, так и есть. А для меня потери не будет. Есть другие молодые спортсмены, которые будут тренироваться. Они растут, становятся сильнее. Вот и все, смена поколений", - сказал Легков
.
"Но с точки зрения того, что он очень сильный спортсмен и на него равняется молодежь, да, в этом, может быть, будет потеря. Но у нас есть такая молодежь, которая уже готова показывать результат. Вот ей бы я пожелал удачи, чтобы у них появились долгожданные медали, которых они хотят, а дальше посмотрим", - добавил он.
Большунову
28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине
. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".