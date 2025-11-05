Легков прокомментировал возможное завершение карьеры Большунова

"Но с точки зрения того, что он очень сильный спортсмен и на него равняется молодежь, да, в этом, может быть, будет потеря. Но у нас есть такая молодежь, которая уже готова показывать результат. Вот ей бы я пожелал удачи, чтобы у них появились долгожданные медали, которых они хотят, а дальше посмотрим", - добавил он.