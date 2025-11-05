https://ria.ru/20251105/ischenko-2052911398.html
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила РИА Новости, что Калининград готов принять матч сборной России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Ищенко заявила, что Калининград хотел бы принять матч сборной России по футболу