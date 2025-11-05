Рейтинг@Mail.ru
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
Футбол
 
10:24 05.11.2025
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила РИА Новости, что Калининград готов принять матч сборной России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Ищенко: хотели бы принять в Калининграде матч сборной России по футболу

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила РИА Новости, что Калининград готов принять матч сборной России по футболу.
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
«
"Мы принимали матчи сборной России не раз, и, конечно, мы всегда ждем у себя соревнования такого масштаба. У нас очень благодарная публика, благодарные болельщики. Мы всегда собираем почти полные трибуны, и очень часто подаем заявки на проведение матчей. Были бы очень рады, если бы в Калининграде в следующем году прошел такой матч", - сказала Ищенко.
