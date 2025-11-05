https://ria.ru/20251105/glava-2053038781.html
В ВФЛА сообщили о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы
В ВФЛА сообщили о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
В ВФЛА сообщили о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы
Достигнуты договоренности о приезде на международный легкоатлетический турнир "Русская зима" в Москву нескольких чемпионов Европы, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T18:35:00+03:00
2025-11-05T18:35:00+03:00
2025-11-05T19:01:00+03:00
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032325023_0:196:3003:1885_1920x0_80_0_0_bcde96115c5fe25e9d6dc8ffebc68c3d.jpg
/20251030/abramova-2051864372.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032325023_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_7f6f7b206554d83c0c739b17562811f8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Спорт
В ВФЛА сообщили о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы
Ярышевский: соглашения о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы достигнуты