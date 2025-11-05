Рейтинг@Mail.ru
18:35 05.11.2025 (обновлено: 19:01 05.11.2025)
В ВФЛА сообщили о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы

Ярышевский: соглашения о приезде на "Русскую зиму" чемпионов Европы достигнуты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБорис Ярышевский
Борис Ярышевский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Борис Ярышевский. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Достигнуты договоренности о приезде на международный легкоатлетический турнир "Русская зима" в Москву нескольких чемпионов Европы, сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.
В феврале 2025 года на главном старте зимнего легкоатлетического сезона в России - турнире "Русская зима" - выступали представители семи стран.
"В новом сезоне мы рассчитываем на расширение географии, - сказал Ярышевский. – Достигнуты договоренности с некоторыми чемпионами Европы. Когда будет полная ясность, мы обязательно объявим их имена".
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Третий день - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВФЛА предложила Абрамову на должность главного тренера сборной России
30 октября, 15:18
 
