12:56 05.11.2025 (обновлено: 11:44 12.11.2025)
Глава федерации санного спорта назвала прорывом решение CAS по россиянам
Глава федерации санного спорта назвала прорывом решение CAS по россиянам
Глава федерации санного спорта назвала прорывом решение CAS по россиянам

Гарт: решение CAS по саночникам стало прорывом, предстоит непростая работа с FIL

© Фото : Пресс-служба Федерации санного спорта РоссииНаталия Гарт
САМАРА, 5 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным недопуск российских саночников до международных турниров стало прорывом, однако Федерации санного спорта России (ФССР) предстоит непростая работа с Международной федерацией санного спорта (FIL), заявила РИА Новости президент ФССР Наталия Гарт.
Ранее CAS признал неправомерным недопуск россиян до международных соревнований со стороны FIL. При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам. В воскресенье в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления российских саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда.
«
"Решение CAS, безусловно, стало прорывом, но со стороны нашей федерации предстоит большая работа и непростая работа с международной федерацией. Российским саночникам, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду-2026, нужно принять участие в пяти этапах Кубка мира. Хотя, возможно, будут разработаны индивидуальные правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Морально наши спортсмены готовы к возвращению", - сказала Гарт.
"За время отстранения мы совершенствовали инвентарь, проводили всероссийские турниры. Все ведущие спортсмены проходили централизованную подготовку и находятся в хорошей форме. Только специфика санного спорта состоит в том, что нужна вариативность выступлений на различных трассах. Мы пока не понимаем, в каком состоянии по отношению к конкурентам находимся, но сохраняем оптимизм", - добавила глава федерации.
Этапы Кубка мира, по результатам которых будет проходить отбор на Олимпийские игры 2026 года, состоятся со 2 декабря по 11 января в Австрии, США, Латвии и Германии. Олимпиада в Италии пройдет в феврале.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
31 октября, 18:04
 
Санный спортСпортивный арбитражный суд (CAS)Федерация санного спорта России (ФССР)Наталия ГартМеждународная федерация санного спорта (FIL)
 
