Глава федерации санного спорта назвала прорывом решение CAS по россиянам

2025-11-05T12:56:00+03:00
2025-11-05T12:56:00+03:00
2025-11-12T11:44:00+03:00
САМАРА, 5 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным недопуск российских саночников до международных турниров стало прорывом, однако Федерации санного спорта России (ФССР) предстоит непростая работа с Международной федерацией санного спорта (FIL), заявила РИА Новости президент ФССР Наталия Гарт.
Ранее CAS признал неправомерным недопуск россиян до международных соревнований со стороны FIL. При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам. В воскресенье в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления российских саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда.
«
"Решение CAS, безусловно, стало прорывом, но со стороны нашей федерации предстоит большая работа и непростая работа с международной федерацией. Российским саночникам, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду-2026, нужно принять участие в пяти этапах Кубка мира. Хотя, возможно, будут разработаны индивидуальные правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Морально наши спортсмены готовы к возвращению", - сказала Гарт.
"За время отстранения мы совершенствовали инвентарь, проводили всероссийские турниры. Все ведущие спортсмены проходили централизованную подготовку и находятся в хорошей форме. Только специфика санного спорта состоит в том, что нужна вариативность выступлений на различных трассах. Мы пока не понимаем, в каком состоянии по отношению к конкурентам находимся, но сохраняем оптимизм", - добавила глава федерации.
Этапы Кубка мира, по результатам которых будет проходить отбор на Олимпийские игры 2026 года, состоятся со 2 декабря по 11 января в Австрии, США, Латвии и Германии. Олимпиада в Италии пройдет в феврале.