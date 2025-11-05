Рейтинг@Mail.ru
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:15 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/fifa-2053056146.html
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила о создании ежегодной премии, вручаемой за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T20:15:00+03:00
2025-11-05T20:15:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362170_0:153:3193:1949_1920x0_80_0_0_d575d16b9079c8277d6aeeaa91421683.jpg
/20251105/travma-2053047484.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362170_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_2a0b2c7a1fb5c984cb980e9e85c3556f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), вокруг спорта
Футбол, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Вокруг спорта
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство

ФИФА учредила премию за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Международной федерации футбола (FIFA)
Флаг Международной федерации футбола (FIFA) - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила о создании ежегодной премии, вручаемой за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и объединении людей во всем мире.
Награда получила название "Премия мира ФИФА - Футбол объединяет мир". Первый приз вручит президент ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря в Вашингтоне во время жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.
«
"В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей. Премия станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей и дарит надежду будущим поколениям", - заявил Инфантино.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.
Ашраф Хакими - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
5 ноября, 19:18
 
ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала