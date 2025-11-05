https://ria.ru/20251105/fifa-2053056146.html
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила о создании ежегодной премии, вручаемой за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и...
2025-11-05T20:15:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
вокруг спорта
Новости
ru-RU
ФИФА учредила премию за заслуги в борьбе за мир и единство
ФИФА учредила премию за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство