Глава РПЛ заявил, что лимит находится в зоне ответственности Минспорта
Футбол
 
17:59 05.11.2025 (обновлено: 20:32 05.11.2025)
Глава РПЛ заявил, что лимит находится в зоне ответственности Минспорта
2025
Глава РПЛ заявил, что лимит находится в зоне ответственности Минспорта

Алаев: лимит на легионеров находится в зоне ответственности Минспорта

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с журналистами акцентировал внимание на том, что лимит на легионеров в российском футболе является зоной ответственности министерства спорта.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
"Пока встреча (с министром спорта России) не состоялась. Когда состоится - мы готовы принять в ней участие. Но напомню: лимит - это зона ответственности Минспорта. Мы находимся в постоянной дискуссии, обсуждаем решения с регуляторами", - сказал Алаев.

Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
5 ноября, 17:54
 
