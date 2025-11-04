Рейтинг@Mail.ru
Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:15 04.11.2025 (обновлено: 19:27 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/ukraina-2052806475.html
Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси"
Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси"
Украина не сможет получить все вырученные средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси", большая часть денег будет направлена на оплату долгов по... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T17:15:00+03:00
2025-11-04T19:27:00+03:00
футбол
роман абрамович
челси
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052808017_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2606e6ec0bf7c518dded97ca469591e4.jpg
/20250610/abramovich-2021977299.html
/20250307/britaniya-2003597739.html
/20250603/smi-2020686748.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052808017_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cbbc24c08e5b29f944489d83f9d6a9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
роман абрамович, челси, спорт, вокруг спорта
Футбол, Роман Абрамович, Челси, Спорт, Вокруг спорта
Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси"

The Times: Украина не получит все деньги от продажи "Челси"

© AP Photo / Matt DunhamЛоготип ФК "Челси"
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Логотип ФК "Челси". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина не сможет получить все вырученные средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси", большая часть денег будет направлена на оплату долгов по кредитам бывшего владельца команды российского бизнесмена Романа Абрамовича, следует из финансового отчета, опубликованного Daily Mail со ссылкой на The Times.
Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать "Челси" в 2022 году. Британское правительство пообещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине. Однако во вторник после обнародования финансовых документов стало известно, что лишь малая часть от 2,35 млрд фунтов стерлингов может быть направлена ​​на помощь пострадавшим в конфликте.
Как отмечается, счета компаний, связанных с продажей "Челси", показали, что только "чистая выручка" будет передана благотворительному фонду, поскольку сначала необходимо урегулировать кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов с компаниями, принадлежащими Абрамовичу. Согласно отчету, на благотворительность может пойти около 987 млн фунтов стерлингов.
Бизнесмен Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Абрамович ответил на вопрос о возможной покупке нового футбольного клуба
10 июня, 12:27
Однако, по словам экспертов, выплаты Украине вообще не будут произведены, поскольку в отчетности нет никаких указаний на то, что Абрамович собирается каким-либо другим способом списывать свои кредиты. Еще одним осложнением, как сообщается, стал спор между Абрамовичем и британским правительством о том, куда следует потратить деньги от продажи "Челси". Российский бизнесмен хотел направить средства обеим пострадавшим сторонам.
«
"Ожидания того, что вся выручка от продажи "Челси" пойдет пострадавшим от войны, по всей видимости, были преувеличены. Медленный прогресс в распределении денег, отчасти из-за запросов, поднятых лицами, связанными с Абрамовичем, и кредитов, подлежащих возврату его офшорной финансовой компании, может привести к гораздо меньшему, чем ожидалось, распределению, если предположить, что оно наконец-то вообще будет осуществлено", - заявил один из ведущих британских экспертов по финансам в области футбола Киран Магуайр.
Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации The Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.
Российский бизнесмен Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Британские власти готовятся к суду по спору с Абрамовичем, пишет Guardian
7 марта, 12:24
Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.
Условием выдачи специальной лицензии было то, что Абрамович не получит вырученные от продажи "Челси" деньги и они будут направлены на помощь всем жертвам украинского конфликта, то есть, как подразумевалось, и россиян. Однако британские власти хотели, чтобы эти средства были направлены исключительно на нужды Украины.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
СМИ: Великобритания хочет отсудить у Абрамовича деньги за продажу "Челси"
3 июня, 16:00
 
ФутболРоман АбрамовичЧелсиСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала