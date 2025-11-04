Украина не сможет получить средства, вырученные от продажи "Челси"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина не сможет получить все вырученные средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси", большая часть денег будет направлена на оплату долгов по кредитам бывшего владельца команды российского бизнесмена Романа Абрамовича, следует из финансового отчета, опубликованного Daily Mail со ссылкой на The Times.

Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать " Челси " в 2022 году. Британское правительство пообещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине . Однако во вторник после обнародования финансовых документов стало известно, что лишь малая часть от 2,35 млрд фунтов стерлингов может быть направлена ​​на помощь пострадавшим в конфликте.

Как отмечается, счета компаний, связанных с продажей "Челси", показали, что только "чистая выручка" будет передана благотворительному фонду, поскольку сначала необходимо урегулировать кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов с компаниями, принадлежащими Абрамовичу. Согласно отчету, на благотворительность может пойти около 987 млн фунтов стерлингов.

Однако, по словам экспертов, выплаты Украине вообще не будут произведены, поскольку в отчетности нет никаких указаний на то, что Абрамович собирается каким-либо другим способом списывать свои кредиты. Еще одним осложнением, как сообщается, стал спор между Абрамовичем и британским правительством о том, куда следует потратить деньги от продажи "Челси". Российский бизнесмен хотел направить средства обеим пострадавшим сторонам.

« "Ожидания того, что вся выручка от продажи "Челси" пойдет пострадавшим от войны, по всей видимости, были преувеличены. Медленный прогресс в распределении денег, отчасти из-за запросов, поднятых лицами, связанными с Абрамовичем, и кредитов, подлежащих возврату его офшорной финансовой компании, может привести к гораздо меньшему, чем ожидалось, распределению, если предположить, что оно наконец-то вообще будет осуществлено", - заявил один из ведущих британских экспертов по финансам в области футбола Киран Магуайр.

Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации The Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.

Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.