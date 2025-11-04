Рейтинг@Mail.ru
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:27 04.11.2025 (обновлено: 20:29 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/tsska-2052835142.html
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе
Нападающий баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщается на сайте армейцев. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T20:27:00+03:00
2025-11-04T20:29:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90537/65/905376583_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_2fdccf792ce65dad3c34859c5c584d90.jpg
/20251027/demin-2051056785.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90537/65/905376583_103:0:556:340_1920x0_80_0_0_bc81870f706633270392812a0b7d6e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, цска, вокруг спорта
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Вокруг спорта
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе

Баскетболист "ЦСКА-Юниор" Ершов получил серьезную травму в ночном клубе

© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+SPORT»Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Максим Коняев, агентство «PR+SPORT»
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нападающий баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщается на сайте армейцев.
В настоящий момент он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии, представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами.
«
"Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента. Володя, держись, мы с тобой!" - говорится в сообщении клуба.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Демин пропустит матч НБА из-за травмы
27 октября, 23:03
 
БаскетболСпортЦСКАВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала