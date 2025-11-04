https://ria.ru/20251104/tsska-2052835142.html
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Баскетболиста госпитализировали после избиения в ночном клубе
Нападающий баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, сообщается на сайте армейцев. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
