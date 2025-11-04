Рейтинг@Mail.ru
В Италии подтвердили участие Джоковича в итоговом турнире в Турине
Теннис
 
12:31 04.11.2025
В Италии подтвердили участие Джоковича в итоговом турнире в Турине
В Италии подтвердили участие Джоковича в итоговом турнире в Турине - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
В Италии подтвердили участие Джоковича в итоговом турнире в Турине
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, заявил президент Итальянской... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
теннис
спорт
новак джокович
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
теннис, новак джокович, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
В Италии подтвердили участие Джоковича в итоговом турнире в Турине

Итальянская федерация тенниса подтвердила участие Джоковича в итоговом турнире

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пятая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, заявил президент Итальянской федерации тенниса и падела (FITP) Анджело Бинаги.
Ранее Джокович снялся с заключительного в 2025 году турнира серии "Мастерс", который прошел в Париже. В конце предыдущего сезона серб из-за травмы не смог выступить на итоговом турнире.
«
"Мы получили подтверждение, что Джокович сыграет в Турине", - цитирует Бинаги Ubitennis.
"Приезд Джоковича означает, что итальянские болельщики увидят самое зрелищное шоу. Турин все это заслужил", - добавил глава федерации.
Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября. Помимо Джоковича, на соревнования отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур.
ТеннисСпортНовак ДжоковичАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
