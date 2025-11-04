Первая ракетка мира одержала вторую победу на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу, которая располагается на пятой строчке мирового рейтинга, во втором туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.