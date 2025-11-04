https://ria.ru/20251104/pioli--2052766233.html
"Фиорентина" уволила Пиоли с поста главного тренера
Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте футбольного клуба итальянской Серии А. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте футбольного клуба итальянской Серии А.
Пиоли в июле повторно возглавил "Фиорентину", которой он уже руководил в 2017-2019 годах. После десяти туров "скуадра виола" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии
, не одержав ни одной победы и четырежды сыграв вничью.
"Клуб выражает благодарность тренеру и его штабу за профессионализм, проявленный на протяжении всей работы", - говорится в заявлении.
Исполнять обязанности главного тренера будет Даниэле Галлоппа.
Пиоли
60 лет, предыдущим его клубом был саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. С 2019 по 2024 год Пиоли возглавлял "Милан", с которым стал чемпионом Италии (2022). Ранее тренер также работал в таких итальянских клубах, как "Интер", "Лацио", "Парма" и "Сассуоло".