"Фиорентина" уволила Пиоли с поста главного тренера

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте футбольного клуба итальянской Серии А.

"Клуб выражает благодарность тренеру и его штабу за профессионализм, проявленный на протяжении всей работы", - говорится в заявлении.