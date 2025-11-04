Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис отказался от боя с блогером
Единоборства
 
02:42 04.11.2025
Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис отказался от боя с блогером
Боксерский поединок между блогером Джейком Полом и чемпионом мира Джервонтой Дэвисом не состоится, сообщает журналист Майк Коппингер в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025
спорт, майами, джервонта дэвис, wba, ufc, джейк пол, нейт диас
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Боксерский поединок между блогером Джейком Полом и чемпионом мира Джервонтой Дэвисом не состоится, сообщает журналист Майк Коппингер в соцсети Х.
Бой должен был состояться 14 ноября в Майами. В связи с отказом Дэвиса промоутерская компания Пола, которая является организатором поединка, рассматривает 12 и 19 декабря в качестве даты нового поединка и ищет блогеру нового соперника. В списке потенциальных кандидатов 41-летний американец Андре Уорд, а также бывшие бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата 39-летний Фрэнсис Нганну и 40-летний Нейт Диас.
Дэвису 30 лет, он одержал 30 побед (28 - нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился ничьей. Американец является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории.
У 28-летнего Пола 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри.
Единоборства
 
