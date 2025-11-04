Рейтинг@Mail.ru
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:53 04.11.2025 (обновлено: 07:15 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/basketbol-2052697716.html
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА
Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками второй недели регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T01:53:00+03:00
2025-11-04T07:15:00+03:00
баскетбол
спорт
оклахома-сити тандер
филадельфия севенти сиксерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:515:1638:1436_1920x0_80_0_0_e0d9a03705b020b0bce0f845154cf1d1.jpg
/20251031/demin-2052087730.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:361:1638:1590_1920x0_80_0_0_333c0280181d7827e11b693850287ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оклахома-сити тандер, филадельфия севенти сиксерс
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити Тандер, Филадельфия Севенти Сиксерс
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА

Шея Гилджес-Александера и Тайриза Макси признали лучшими игроками недели в НБА

© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"Шей Гилджес-Александер
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"
Шей Гилджес-Александер . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками второй недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Гилджес-Александер стал лучшим игроком Западной конференции. Он в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи. Действующие чемпионы при участии канадца выиграли все четыре матча недели.
Макси признан лучшим игроком Восточной конференции. Он помог команде выиграть три из четырех матчей. На его счету в среднем 33,5 очка, 5,3 подбора и 9,8 передачи.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Демин установил уникальное достижение в НБА
31 октября, 14:23
 
БаскетболСпортОклахома-Сити ТандерФиладельфия Севенти Сиксерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала