https://ria.ru/20251104/basketbol-2052697716.html
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА
Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками второй недели регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T01:53:00+03:00
2025-11-04T01:53:00+03:00
2025-11-04T07:15:00+03:00
баскетбол
спорт
оклахома-сити тандер
филадельфия севенти сиксерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:515:1638:1436_1920x0_80_0_0_e0d9a03705b020b0bce0f845154cf1d1.jpg
/20251031/demin-2052087730.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:361:1638:1590_1920x0_80_0_0_333c0280181d7827e11b693850287ba6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оклахома-сити тандер, филадельфия севенти сиксерс
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити Тандер, Филадельфия Севенти Сиксерс
Гилджес-Александера и Макси признали лучшими игроками недели в НБА
Шея Гилджес-Александера и Тайриза Макси признали лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками второй недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х
.
Гилджес-Александер стал лучшим игроком Западной конференции. Он в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи. Действующие чемпионы при участии канадца выиграли все четыре матча недели.
Макси признан лучшим игроком Восточной конференции. Он помог команде выиграть три из четырех матчей. На его счету в среднем 33,5 очка, 5,3 подбора и 9,8 передачи.