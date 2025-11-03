"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Детройт Ред Уингз" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен (Б)
40:49 • Джефф Скиннер
56:55 • Sam Dickinson
(Will Smith, Патрик Джайлз)
38:05 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Дилан Ларкин)
50:16 • Мориц Сейдер
(Симон Эдвинссон, Алекс Дебринкэт)
65:01 • Джеймс ван Римсдайк (П)
Встреча состоялась в Сан-Хосе и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе "Шаркс" шайбы забросили Джефф Скиннер (41-я минута), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов, а также Сэм Дикинсон (57). У "Детройта" отличились Лукас Рэймонд (39) и Мориц Зайдер (51). Автором победного буллита стал Джеймс ван Римсдайк.
Орлову 34 года. Защитник отдал десять голевых передач в 13 матчах текущего регулярного чемпионата. Всего на счету Орлова теперь 261 голевая передача в 880 играх НХЛ. По этому показателю он вышел на пятое место среди российских защитников, выступавших в североамериканской лиге.
"Детройт" (18 очков) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. "Сан-Хосе" (11) располагается на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона. В следующей встрече "Детройт" сыграет с "Вегас Голден Найтс" в гостях 4 ноября. Днем позже "Сан-Хосе" встретится с "Сиэтл Кракен" на льду соперника.
В другом матче "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграла "Юту Маммот" со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Российский нападающий "молний" Никита Кучеров, а также защитники хозяев Дмитрий Симашев и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский провел матч в запасе.
02 ноября 2025 • начало в 23:30
Завершен
05:55 • Лоусон Краус
(Йэн Коул)
42:21 • Кайлер Ямамото
(Йэн Коул)
15:17 • Янни Гурде
(Эмиль Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс)
22:47 • Энтони Чирелли
52:06 • Джейк Гентцель
59:44 • Брэндон Хагель