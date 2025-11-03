Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу
Хоккей
 
08:21 03.11.2025
"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу
"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу
"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу
"Детройт Ред Уингз" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
хоккей
спорт
дмитрий орлов
джефф скиннер
лукас рэймонд
детройт ред уингз
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, дмитрий орлов, джефф скиннер, лукас рэймонд, детройт ред уингз, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Орлов, Джефф Скиннер, Лукас Рэймонд, Детройт Ред Уингз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сан-Хосе" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Орлов отдал передачу

Орлов вышел на пятое место по ассистам среди российских защитников в истории НХЛ

© Фото : x.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : x.com/sanjosesharks
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Детройт Ред Уингз" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен (Б)
Сан-Хосе
2 : 30:1
Детройт
40:49 • Джефф Скиннер
(Филипп Курашев, Дмитрий Орлов)
56:55 • Sam Dickinson
(Will Smith, Патрик Джайлз)
38:05 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Дилан Ларкин)
50:16 • Мориц Сейдер
(Симон Эдвинссон, Алекс Дебринкэт)
65:01 • Джеймс ван Римсдайк (П)
Встреча состоялась в Сан-Хосе и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе "Шаркс" шайбы забросили Джефф Скиннер (41-я минута), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов, а также Сэм Дикинсон (57). У "Детройта" отличились Лукас Рэймонд (39) и Мориц Зайдер (51). Автором победного буллита стал Джеймс ван Римсдайк.
Орлову 34 года. Защитник отдал десять голевых передач в 13 матчах текущего регулярного чемпионата. Всего на счету Орлова теперь 261 голевая передача в 880 играх НХЛ. По этому показателю он вышел на пятое место среди российских защитников, выступавших в североамериканской лиге.
"Детройт" (18 очков) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. "Сан-Хосе" (11) располагается на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона. В следующей встрече "Детройт" сыграет с "Вегас Голден Найтс" в гостях 4 ноября. Днем позже "Сан-Хосе" встретится с "Сиэтл Кракен" на льду соперника.
В другом матче "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграла "Юту Маммот" со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Российский нападающий "молний" Никита Кучеров, а также защитники хозяев Дмитрий Симашев и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский провел матч в запасе.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 23:30
Завершен
Юта
2 : 4
Тампа-Бэй
05:55 • Лоусон Краус
(Йэн Коул)
42:21 • Кайлер Ямамото
(Йэн Коул)
15:17 • Янни Гурде
(Эмиль Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс)
22:47 • Энтони Чирелли
(Джейк Гентцель, Виктор Хедман)
52:06 • Джейк Гентцель
59:44 • Брэндон Хагель
(Райан Макдонаф)
ХоккейСпортДмитрий ОрловДжефф СкиннерЛукас РэймондДетройт Ред УингзСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
