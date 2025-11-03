Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" заключил контракт с российским нападающим Климом Костиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе "ястребов". Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
В 2017 году Костин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 31-м номером клубом "Сент-Луис Блюз". Также в североамериканской лиге россиянин представлял "Эдмонтон Ойлерз", "Детройт Ред Уингз" и "Сан-Хосе Шаркс". Всего за шесть сезонов в НХЛ он провел 202 матча с учетом плей-офф, в которых набрал 58 очков (28 голов + 30 передач) при общем показателе полезности "-7". Также Костин являлся капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира 2019 года.
