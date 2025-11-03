Рейтинг@Mail.ru
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:38 03.11.2025 (обновлено: 11:39 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/nhl-2052608472.html
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом"
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом"
Омский "Авангард" заключил контракт с российским нападающим Климом Костиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T11:38:00+03:00
2025-11-03T11:39:00+03:00
хоккей
спорт
клим костин
алексей сопин
авангард
хк динамо
сент-луис блюз
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868798613_0:94:856:576_1920x0_80_0_0_62471603462917b1469800f9a967a6c9.jpg
/20251101/samsonov-2052345546.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868798613_0:87:640:567_1920x0_80_0_0_8d803a62d71703b4711a8875323a2268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, клим костин, алексей сопин, авангард, хк динамо, сент-луис блюз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Клим Костин, Алексей Сопин, Авангард, ХК Динамо, Сент-Луис Блюз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом"

Игравший в шести сезонах НХЛ Костин заключил контракт с "Авангардом"

© Фото : Пресс-служба НХЛНападающий "Эдмонтон Ойлерз" Клим Костин
Нападающий Эдмонтон Ойлерз Клим Костин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" заключил контракт с российским нападающим Климом Костиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26. Он будет выступать за "Авангард" под 24-м номером. Ранее воспитанник московского "Динамо" играл за омский клуб с 2020 по 2021 год и стал с ним обладателем Кубка Гагарина.
«
"Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе "ястребов". Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
В 2017 году Костин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 31-м номером клубом "Сент-Луис Блюз". Также в североамериканской лиге россиянин представлял "Эдмонтон Ойлерз", "Детройт Ред Уингз" и "Сан-Хосе Шаркс". Всего за шесть сезонов в НХЛ он провел 202 матча с учетом плей-офф, в которых набрал 58 очков (28 голов + 30 передач) при общем показателе полезности "-7". Также Костин являлся капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира 2019 года.
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
1 ноября, 15:56
 
ХоккейСпортКлим КостинАлексей СопинАвангардХК Динамо (Москва)Сент-Луис БлюзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала