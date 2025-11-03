Рейтинг@Mail.ru
Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени
Футбол
 
18:29 03.11.2025
Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени
Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени
Защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы одной из мышц голени, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
футбол
спорт
мойзес
пфк цска
спорт, мойзес, пфк цска
Футбол, Спорт, Мойзес, ПФК ЦСКА
Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени

Футболист ЦСКА Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы одной из мышц голени, сообщается на сайте футбольного клуба.
В пятницу в Москве тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену Мойзеса непосредственно перед началом матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:0). Углубленное обследование выявило у футболиста травму одной из мышц голени. Защитник пропустит две выездные встречи против махачкалинского "Динамо" в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России и 15-го тура чемпионата страны.
У нападающего Алеррандро было выявлено небольшое повреждение, но он войдет в заявку на встречу 15-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
ЦСКА с 30 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
