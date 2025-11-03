Мойзес пропустит две недели из-за повреждения мышцы голени

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы одной из мышц голени, сообщается на сайте футбольного клуба.
В пятницу в Москве тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену Мойзеса непосредственно перед началом матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:0). Углубленное обследование выявило у футболиста травму одной из мышц голени. Защитник пропустит две выездные встречи против махачкалинского "Динамо" в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России и 15-го тура чемпионата страны.
У нападающего Алеррандро было выявлено небольшое повреждение, но он войдет в заявку на встречу 15-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
ЦСКА с 30 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
