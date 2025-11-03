Рейтинг@Mail.ru
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
14:47 03.11.2025
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
Канадский вратарь Луи Доминг покинул новосибирскую "Сибирь" по семейным обстоятельствам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ

Канадский вратарь Доминг покинул "Сибирь" по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Канадский вратарь Луи Доминг покинул новосибирскую "Сибирь" по семейным обстоятельствам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Доминг присоединился к "Сибири" в июле. В составе команды он провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, оформив шатаут, и пропустил 38 шайб.
«
"Луи Доминг покидает "Сибирь" по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Луи за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.
Также клуб отметил, что заключил пробный контракт с вратарем Константином Волковым.
Домингу 33 года. Предыдущие три сезона вратарь провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Хартфорд Вулф Пэк". Также в НХЛ он играл за "Рейнджерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Нью-Джерси Девилз", "Ванкувер Кэнакс", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз". Всего в североамериканской лиге канадец провел 151 матч.
Хоккей
 
