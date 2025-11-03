https://ria.ru/20251103/doming-2052636934.html
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
Канадский вратарь Луи Доминг покинул новосибирскую "Сибирь" по семейным обстоятельствам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T14:47:00+03:00
2025-11-03T14:47:00+03:00
2025-11-03T14:48:00+03:00
хоккей
спорт
луи доминге
константин волков
сибирь
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052194826_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_ed6bb9a288dfdbf547f9b068574b5a4c.jpg
/20251103/metallurg-2052628382.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052194826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70e957f7ff2287777f2ce9cdf1374660.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, луи доминге, константин волков, сибирь, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Луи Доминге, Константин Волков, Сибирь, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Канадский вратарь покинул "Сибирь" после 11 матчей в КХЛ
Канадский вратарь Доминг покинул "Сибирь" по семейным обстоятельствам