"Ювентус" победил в первом матче под руководством Спаллетти
02.09.2021
Футбол
 
00:46 02.11.2025 (обновлено: 04:33 02.11.2025)
"Ювентус" победил в первом матче под руководством Спаллетти
"Ювентус" победил в первом матче под руководством Спаллетти
"Ювентус" одержал победу над "Кремонезе" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Ювентус" победил в первом матче под руководством Спаллетти

"Ювентус" обыграл "Кремонезе" в первом матче под руководством Спаллетти

© Getty Images / BSR AgencyЛучано Спаллетти
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Getty Images / BSR Agency
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Ювентус" одержал победу над "Кремонезе" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Филип Костич (2-я минута) и Андреа Камбьязо (68). У "Кремонезе" отличился 38-летний Джейми Варди (83).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Кремонезе
1 : 2
Ювентус
83‎’‎ • Джейми Варди
(Деннис Терсет Йонсен)
02‎’‎ • Филип Костич
68‎’‎ • Андреа Камбиасо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Туринцы провели первый матч под руководством нового тренера Лучано Спаллетти, который 30 октября сменил уволенного ранее Игора Тудора.
"Ювентус", набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Кремонезе" (14) располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Ювентус" 8 ноября примет "Торино", днем ранее "Кремонезе" сыграет в гостях с "Пизой".
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Монако" с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции
1 ноября, 22:59
 
