Угожаев лидирует на этапе Гран-при в Красноярске
Угожаев лидирует на этапе Гран-при в Красноярске - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Угожаев лидирует на этапе Гран-при в Красноярске
Фигурист Николай Угожаев лидирует после короткой программы на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T15:17:00+03:00
2025-11-02T15:17:00+03:00
2025-11-02T17:21:00+03:00
фигурное катание
николай угожаев
александр мельников
спорт
николай угожаев, александр мельников, спорт
Фигурное катание, Николай Угожаев, Александр Мельников, Спорт
