Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже
Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
теннис
спорт
феликс оже-альяссим
янник синнер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
