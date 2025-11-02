Рейтинг@Mail.ru
Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже
Теннис
 
19:14 02.11.2025
Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже
Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже
Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже
Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн...
теннис
спорт
феликс оже-альяссим
янник синнер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Новости
Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже

Синнер обыграл Оже-Альяссима в финале "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу второй ракетки мира. Оже-Альяссим занимает десятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.
После победы на турнире Синнер вернется на первое место в обновленной версии рейтинга ATP. Итальянцу 24 года, он выиграл 23-й титул ATP и пятый "Мастерс" в карьере.
