https://ria.ru/20251102/pegula-2052545112.html
Пегула обыграла Гауфф на старте турнира в Саудовской Аравии
Пегула обыграла Гауфф на старте турнира в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Пегула обыграла Гауфф на старте турнира в Саудовской Аравии
Американка Джессика Пегула переиграла соотечественницу Кори Гауфф в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T21:07:00+03:00
2025-11-02T21:07:00+03:00
2025-11-02T21:49:00+03:00
теннис
спорт
штеффи граф
кори гауфф
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825849609_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_6e21ae6111b461155705e978dd5010c6.jpg
/20251102/sobolenko-2052534366.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825849609_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_d71bf343bb9dbe9709507394f4a3929c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, штеффи граф, кори гауфф, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Штеффи Граф, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Пегула обыграла Гауфф на старте турнира в Саудовской Аравии
Пегула обыграла Гауфф на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде