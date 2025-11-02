https://ria.ru/20251102/morant-2052452940.html
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" отстранил защитника Джа Моранта на один матч за поведение, наносящее ущерб команде, сообщил журналист Шэмс Чарания в соцсети X.
Инцидент произошел после субботнего матча НБА
, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс
" обыграл в гостях "Гриззлис" со счетом 117:112. По данным источника, главный тренер проигравшей команды Туомас Иисало раскритиковал игру Моранта
, на что баскетболист ответил в неподобающем тоне.
Морант пропустит выездную игру "Гриззлис" против "Торонто Рэпторс
", которая пройдет 3 ноября.
В 2023 году НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. Баскетболист в связи с инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации, но два месяца спустя вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Тогда Морант был отстранен на 25 игр регулярного чемпионата сезона-2023/24 с удержанием заработной платы.