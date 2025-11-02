"Мемфис" отстранил Моранта на один матч

В 2023 году НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. Баскетболист в связи с инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации, но два месяца спустя вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Тогда Морант был отстранен на 25 игр регулярного чемпионата сезона-2023/24 с удержанием заработной платы.