Рейтинг@Mail.ru
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:52 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/morant-2052452940.html
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" отстранил защитника Джа Моранта на один матч за поведение, наносящее ущерб команде, сообщил... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T01:52:00+03:00
2025-11-02T01:52:00+03:00
баскетбол
джа морант
спорт
лос-анджелес лейкерс
торонто рэпторс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920237782_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_3d28b4e28e4b1a5c8d11afac6d895274.jpg
/20251031/shay-2052218024.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920237782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d09f7841c43d6844c1b4e4e5a26abfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джа морант, спорт, лос-анджелес лейкерс, торонто рэпторс, нба
Баскетбол, Джа Морант, Спорт, Лос-Анджелес Лейкерс, Торонто Рэпторс, НБА
"Мемфис" отстранил Моранта на один матч

Клуб НБА "Мемфис Гриззлис" отстранил Моранта на один матч за поведение

© Фото : Пресс-служба "Менфиса"Баскетболист "Мемфис Гриззлис" Джа Морант
Баскетболист Мемфис Гриззлис Джа Морант - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Менфиса"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" отстранил защитника Джа Моранта на один матч за поведение, наносящее ущерб команде, сообщил журналист Шэмс Чарания в соцсети X.
Инцидент произошел после субботнего матча НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл в гостях "Гриззлис" со счетом 117:112. По данным источника, главный тренер проигравшей команды Туомас Иисало раскритиковал игру Моранта, на что баскетболист ответил в неподобающем тоне.
Морант пропустит выездную игру "Гриззлис" против "Торонто Рэпторс", которая пройдет 3 ноября.
В 2023 году НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. Баскетболист в связи с инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации, но два месяца спустя вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Тогда Морант был отстранен на 25 игр регулярного чемпионата сезона-2023/24 с удержанием заработной платы.
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча
31 октября, 23:07
 
БаскетболДжа МорантСпортЛос-Анджелес ЛейкерсТоронто РэпторсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала