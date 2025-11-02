Рейтинг@Mail.ru
Канадская теннисистка стала победительницей турнира в Гонконге
Теннис
 
14:08 02.11.2025
Канадская теннисистка стала победительницей турнира в Гонконге
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Канадская теннисистка Виктория Мбоко одержала победу над испанкой Кристиной Букшей в финале турнира категории WTA 250 в Гонконге, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под третьим номером Мбоко со счетом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут.
Мбоко 19 лет. Канадская теннисистка завоевала второй титул на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В августе она победила на турнире категории WTA 1000, прошедшем в Монреале. Мбоко занимает 21-е место в мировом рейтинге.
