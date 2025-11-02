https://ria.ru/20251102/malkin-2052541435.html
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за фол на защитнике "Виннипег Джетс" Логане Стэнли в матче регулярного чемпионата...
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Малкина оштрафовали на $5 тыс за фол на Логане Стэнли