Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
20:08 02.11.2025 (обновлено: 20:33 02.11.2025)
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Малкина оштрафовали за фол в матче НХЛ
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за фол на защитнике "Виннипег Джетс" Логане Стэнли в матче регулярного чемпионата
2025-11-02T20:08:00+03:00
2025-11-02T20:33:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
виннипег джетс
национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за фол на защитнике "Виннипег Джетс" Логане Стэнли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице департамента безопасности игроков турнира в соцсети Х.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
Виннипег
5 : 2
Питтсбург
00:15 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Марк Шайфеле)
02:43 • Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
21:17 • Владислав Наместников
(Джонатан Тэйвз, Алекс Иафалло)
32:13 • Кайл Коннор
58:39 • Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфеле)
39:48 • Сидней Кросби
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
50:27 • Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая 1 ноября в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На 16-й минуте Малкин ударил соперника клюшкой по рукам, за что был наказан двухминутным штрафом.
Малкин с 18 очками (3 гола + 15 передач) делит четвертую строчку в таблице бомбардиров регулярного чемпионата.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
