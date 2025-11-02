Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы на этапе международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).
За короткую программу американец получил 104,84 балла. Второе место занимает японец Кадзуки Томоно (92,07), тройку лидеров замыкает эстонец Александр Селевко (91,28). Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе набрал 85,92 балла и идет восьмым. Родившийся в Москве и выступающий за Польшу Владимир Самойлов (80,75) располагается на девятой строчке.
В воскресенье фигуристы покажут произвольную программу.
Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.