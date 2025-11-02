Рейтинг@Mail.ru
Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
08:37 02.11.2025 (обновлено: 09:43 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/malinin--2052471588.html
Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде
Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде
Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы на этапе международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T08:37:00+03:00
2025-11-02T09:43:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
этери тутберидзе
международный союз конькобежцев (isu)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585870_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_d69e2855ea1ea11733ce057dac1554f0.jpg
/20251101/lazarev-2052402234.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945585870_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_6b4ddf05d5caaaac0f168bbb81796fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, илья малинин, этери тутберидзе, международный союз конькобежцев (isu), спорт
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Спорт
Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Фигурист Малинин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

© Фото : Социальные сети Ильи МалининаИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Социальные сети Ильи Малинина
Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы на этапе международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).
За короткую программу американец получил 104,84 балла. Второе место занимает японец Кадзуки Томоно (92,07), тройку лидеров замыкает эстонец Александр Селевко (91,28). Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе набрал 85,92 балла и идет восьмым. Родившийся в Москве и выступающий за Польшу Владимир Самойлов (80,75) располагается на девятой строчке.
В воскресенье фигуристы покажут произвольную программу.
Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Гениальный фигурист запутал себя и судей: скандал на Гран-при России
1 ноября, 19:10
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникИлья МалининЭтери ТутберидзеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    6
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала