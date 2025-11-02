Команда из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская команда BB Team уступила в гранд-финале турнира Fissure Playground 2 по Dota 2, который прошел в Белграде.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. Team Falcons за победу получат 300 тысяч долларов, BB Team - 150 тысяч. Другая российская команда, Team Yandex, заняла третье место и заработала 80 тысяч.