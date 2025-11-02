Рейтинг@Mail.ru
Команда из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии
23:53 02.11.2025 (обновлено: 00:58 03.11.2025)
Команда из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии
Команда из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии
Российская команда BB Team уступила в гранд-финале турнира Fissure Playground 2 по Dota 2, который прошел в Белграде. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-02T23:53:00+03:00
2025-11-03T00:58:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026164580_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c8589db7c9608cf2aed9d5e973dc6e3.jpg
Dota 2, киберспорт
Команда из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии

BB Team из России уступила чемпионам мира в финале турнира по Dota 2 в Сербии

© Соцсети BB Team BB Team
BB Team - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Соцсети BB Team
BB Team . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская команда BB Team уступила в гранд-финале турнира Fissure Playground 2 по Dota 2, который прошел в Белграде.
В решающем матче российский коллектив проиграл Team Falcons со счетом 1:3. Команда, представляющая Ближний Восток, является действующим чемпионом The International - главного турнира по Dota 2.
За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США). BB Team представляют Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все - Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).
Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. Team Falcons за победу получат 300 тысяч долларов, BB Team - 150 тысяч. Другая российская команда, Team Yandex, заняла третье место и заработала 80 тысяч.
Team Falcons с россиянином в составе выиграла главный турнир по Dota 2
14 сентября, 22:20
 
