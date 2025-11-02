Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по гандболу проиграла белорусам в Минске
16:21 02.11.2025 (обновлено: 17:17 02.11.2025)
Сборная России по гандболу проиграла белорусам в Минске
Сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии в заключительном матче международного товарищеского турнира в Минске. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025
спорт, гандбол
Спорт, Гандбол
Сборная России по гандболу проиграла белорусам в Минске

Сборная России по гандболу проиграла команде Белоруссии на турнире в Минске

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии в заключительном матче международного товарищеского турнира в Минске.
Встреча завершилась со счетом 34:28 в пользу белорусов.
Ранее россияне обыграли сборную Ирана (37:20) и вторую команду Белоруссии (28:27). По итогам турнира российская команда заняла второе место. Первой стала сборная Белоруссии.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
14 октября, 16:09
 
