Блинкова выиграла турнир в Цзюцзяне
Россиянка Анна Блинкова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
теннис
спорт
анна блинкова
женская теннисная ассоциация (wta)
2025
