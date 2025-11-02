https://ria.ru/20251102/basketbolisty-2052513304.html
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Московский МБА-МАИ обыграл саратовский "Автодор" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
баскетбол
спорт
саратов
андрей зубков
московский авиационный институт
автодор
бк автодор
единая лига втб
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ