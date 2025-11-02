Рейтинг@Mail.ru
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:53 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/basketbolisty-2052513304.html
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Московский МБА-МАИ обыграл саратовский "Автодор" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T15:53:00+03:00
2025-11-02T15:53:00+03:00
баскетбол
спорт
саратов
андрей зубков
московский авиационный институт
автодор
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg
саратов
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ef977601144ee56f62bcd27e8f7fe12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саратов, андрей зубков, московский авиационный институт, автодор, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Саратов, Андрей Зубков, Московский авиационный институт, Автодор, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
МБА-МАИ обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : fotoliaБаскетбольный мяч.
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : fotolia
Баскетбольный мяч.. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский МБА-МАИ обыграл саратовский "Автодор" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Саратове, закончилась со счетом 80:75 (28:18, 11:16, 17:15, 24:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Максим Барашков из МБА-МАИ, набравший 23 очка. Его партнер по команде Андрей Зубков оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. В саратовской команде 19 очков набрал Терренс Эдвардс.
МБА-МАИ с шестью победами в восьми матчах идет на третьем месте в турнирной таблице, "Автодор" (две победы, шесть поражений) располагается на девятой позиции.
Единая Лига ВТБ
02 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Автодор
75 : 80
МБА
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортСаратовАндрей ЗубковМосковский авиационный институтАвтодорБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала