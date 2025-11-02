Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский боксер Заур Абдуллаев 22 ноября в Екатеринбурге проведет бой с аргентинцем Альберто Ролданом за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в первом полусреднем весе, сообщает Telegram-канал Федерации бокса России.

Отмечается, что в случае победы 31-летний Абдуллаев войдет в топ-5 рейтинга WBA. Для россиянина, который ранее выступал в легком весе, этот поединок станет первым в новом дивизионе.

В мае в Сан-Диего (США) Абдуллаев единогласным решением судей проиграл американцу Рэймонду Мураталье в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе. Для Абдуллаева это поражение стало вторым в карьере при 20 победах (12 — нокаутом).