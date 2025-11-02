Рейтинг@Mail.ru
Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:09 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/abdullaev--2052489442.html
Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге
Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге
Российский боксер Заур Абдуллаев 22 ноября в Екатеринбурге проведет бой с аргентинцем Альберто Ролданом за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T12:09:00+03:00
2025-11-02T12:09:00+03:00
единоборства
спорт
россия
сан-диего
заур абдуллаев
ibf
wba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773833675_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0236eb36f57988151f6bdce7b141ef73.jpg
/20250916/krouford--2042175345.html
россия
сан-диего
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773833675_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ce36a4bdde36005dfd0f235e7b29652e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сан-диего, заур абдуллаев, ibf, wba
Единоборства, Спорт, Россия, Сан-Диего, Заур Абдуллаев, IBF, WBA
Абдуллаев сразится с Ролданом за пояс WBA Gold 22 ноября в Екатеринбурге

Боксер Абдуллаев 22 ноября в Екатеринбурге сразится с Ролданом за пояс WBA Gold

© Фото : Instagram Заура АбдуллаеваЗаур Абдуллаев
Заур Абдуллаев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Instagram Заура Абдуллаева
Заур Абдуллаев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский боксер Заур Абдуллаев 22 ноября в Екатеринбурге проведет бой с аргентинцем Альберто Ролданом за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в первом полусреднем весе, сообщает Telegram-канал Федерации бокса России.
Отмечается, что в случае победы 31-летний Абдуллаев войдет в топ-5 рейтинга WBA. Для россиянина, который ранее выступал в легком весе, этот поединок станет первым в новом дивизионе.
В мае в Сан-Диего (США) Абдуллаев единогласным решением судей проиграл американцу Рэймонду Мураталье в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе. Для Абдуллаева это поражение стало вторым в карьере при 20 победах (12 — нокаутом).
Ролдану 32 года, аргентинец выиграл 24 поединка из 28 (9 - нокаутом), одержав досрочные победы в двух последних боях.
Теренс Кроуфорд - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Кроуфорд обошел Усика и стал лучшим боксером мира по версии The Ring
16 сентября, 10:57
 
ЕдиноборстваСпортРоссияСан-ДиегоЗаур АбдуллаевIBFWBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала