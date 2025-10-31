Рейтинг@Mail.ru
Американские фигуристы поддержали Валиеву
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:40 31.10.2025
Американские фигуристы поддержали Валиеву
Американские фигуристы поддержали Валиеву - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Американские фигуристы поддержали Валиеву
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выразили сочувствие россиянке Камиле Валиевой в связи с ее дисквалификацией. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Американские фигуристы поддержали Валиеву

Фигуристы Чок и Бейтс: трудно представить, через что пришлось пройти Валиевой

Камила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выразили сочувствие россиянке Камиле Валиевой в связи с ее дисквалификацией.
В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
30 октября, 15:30
«
"Думаю, трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. И я знаю, какой это стресс, будучи взрослым, 36-летним спортсменом высочайшего уровня. И я считаю, что к людям всех возрастов нужно относиться с таким же пониманием. И мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я искренне не знаю, что бы я ей сказал", - приводит слова Бейтса Fox News.
"Я бы просто пожелала ей всего самого наилучшего. Жизнь коротка. В конце концов, мы все люди, просто проживающие вместе свой собственный человеческий опыт. И независимо от того, что кто-то сделал или не сделал, и как это на вас повлияло, важно помнить, что все мы люди. И я просто желаю людям здоровой, счастливой жизни, полной любящих их людей", - добавила Чок.
CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.
CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме заявили, что у Валиевой только начинается новая жизнь
31 октября, 10:48
 
Фигурное катаниеМэдисон ЧокЭван БейтсКамила ВалиеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
