"Диванные критики": Шпилевскому не понравился вопрос журналиста после матча
Футбол
 
22:28 31.10.2025 (обновлено: 10:01 01.11.2025)
"Диванные критики": Шпилевскому не понравился вопрос журналиста после матча
Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Алексей Шпилевский вышел из себя на пресс-конференции после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
"Диванные критики": Шпилевскому не понравился вопрос журналиста после матча

Тренер "Нижнего Новгорода" вышел из себя на пресс-конференции после матча с ЦСКА

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Алексей Шпилевский вышел из себя на пресс-конференции после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
В пятницу "Нижний Новгород" со счетом 0:2 проиграл ЦСКА в матче 14-го тура. Для нижегородцев это поражение стало пятым в последних шести турах, команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
"Я поражаюсь вопросам, - сказал он. - Вы смотрите же, как играла команда в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите воспринимайте. Диванные критики сидят. Мы можем автобус здесь поставить и надеяться на бога. Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом все видим. С "Балтикой" мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте там, где мы выиграли сначала. Ребята дотерпят до зимы, там будут трансферы, будет результат. Я вижу прогресс".
