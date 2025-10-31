Рейтинг@Mail.ru
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
Теннис
 
17:38 31.10.2025
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже

Оже-Альяссим обыграл Вашро в четвертьфинале теннисного "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
В матче 1/4 финала посеянный под девятым номером канадец нанес поражение монегаску Валантену Вашро со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.
Оже-Альяссим прервал десятиматчевую победную серию монегаска на турнирах серии "Мастерс". Ранее в октябре Вашро стал победителем "тысячника" в Шанхае, на тот момент он был 204-й ракеткой мира.
За путевку в финал соревнований 25-летний Оже-Альяссим поспорит с победителем матча между казахстанцем Александром Бубликом (13) и австралийцем Алексом де Минауром (6).
