Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Оже-Альяссим выбил сенсационного победителя "Мастерса" с турнира в Париже
