Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже
Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже - 31.10.2025
Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже
Третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
теннис
спорт
александр зверев
даниил медведев
алехандро давидович-фокина
Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале "Мастерса" в Париже
