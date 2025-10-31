Рейтинг@Mail.ru
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами
Формула-1
 
21:37 31.10.2025
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами
Международная автомобильная федерация (FIA) признала новозеландского гонщика Лиама Лоусона невиновным в инциденте с выбежавшими на трассу маршалами по ходу... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами

FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами на Гран-при Мексики

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) признала новозеландского гонщика Лиама Лоусона невиновным в инциденте с выбежавшими на трассу маршалами по ходу гонки Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщается в соцсетях команды Racing Bulls.
Воскресная гонка проходила в Мехико на автодроме имени братьев Родригес. На первом повороте Лоусон столкнулся с пилотом "Уильямса" Александером Албоном из Таиланда, в результате чего был вынужден ехать в боксы для замены переднего антикрыла. На трассе появились два желтых флага, предупреждающие об опасности на траектории. В этот момент новозеландец едва не наехал на двух маршалов, находившихся на трассе, чтобы убрать обломки.
"Подтверждаем, что Лоусон должным образом сбросил скорость и правильно отреагировал на двойные желтые флаги в этой зоне, затормозив раньше, чем на других кругах, и пройдя первый поворот со скоростью, значительно ниже гоночной. Он не виноват в этом инциденте", - говорится в сообщении FIA, опубликованном в сториз на странице Racing Bulls в Instagram *.
Ранее Федерация автоспорта Мексики обвинила Лоусона в том, что он недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Расселла госпитализировали после аварии на Гран‑при Мексики "Формулы-1"
26 октября 2024, 02:13
 
