FIA признала Лоусона невиновным в инциденте с маршалами

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) признала новозеландского гонщика Лиама Лоусона невиновным в инциденте с выбежавшими на трассу маршалами по ходу гонки Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщается в соцсетях команды Racing Bulls.