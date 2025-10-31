https://ria.ru/20251031/sinner-2052213525.html
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
