Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже
Теннис
 
22:30 31.10.2025
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
В четвертьфинале Синнер обыграл американца Бена Шелтона (7-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
31 октября 2025 • начало в 21:10
Завершен
Бен Шелтон
0 : 23:63:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Синнер впервые в карьере дошел до полуфинала на парижском "Мастерсе". Единственным "тысячником", на котором итальянец не добирался до этой стадии, остается "Мастерс" в Мадриде.
В полуфинале соперником Синнера станет победитель противостояния Даниил Медведев (Россия, 13) - Александр Зверев (Германия, 3).
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Бублик впервые вышел в полуфинал теннисного "Мастерса" в Париже
31 октября, 20:31
 
Теннис
 
