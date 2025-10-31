Рейтинг@Mail.ru
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Футбол
 
14:27 31.10.2025
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян является интересным игроком и обладает своим видением футбола, но для постоянного попадания в... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:27:00+03:00
2025-10-31T14:27:00+03:00
футбол
арсен захарян
юрий семин
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
спорт
арсен захарян, юрий семин, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, спорт
Футбол, Арсен Захарян, Юрий Семин, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Спорт
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба

Семин: Захаряну нужно каждый день быть сильнее конкурентов

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян является интересным игроком и обладает своим видением футбола, но для постоянного попадания в основной состав ему надо на каждой тренировке быть сильнее конкурентов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее "Реал Сосьедад" на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра" в матче второго тура Кубка страны по футболу. Захарян вышел в стартовом составе и забил мяч впервые с 23 февраля. Тогда россиянин отметился голом в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). На 72-й минуте матча с "Негрейрой" полузащитник был заменен.
«
"Я думаю, что после одной игры рано говорить об обретении Арсеном уверенности. Но уже приятно то, что он физически здоров. У любого спортсмена бывают такие, наверное, ситуации, когда его замучили травмы и непонятно, от чего они происходят. Хотя наши футболисты должны понимать, что когда они попадают в европейские команды, в которых напряженная борьба идет каждый день, то на каждой тренировке ты должен отстаивать свои принципы. Для того, чтобы в субботу или воскресенье тренер мог поставить тебя в основной состав", - сказал Семин.
"Надо каждый день выигрывать конкуренцию. И не всегда наши игроки к этому готовы. Может быть, травмы и с этим связаны. Надеюсь, что этот этап у него уже прошел. Захарян - интересный футболист и у него есть свое видение современного футбола. Другое дело, что конкуренцию нужно выдерживать и в физическом плане", - отметил собеседник агентства.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
29 октября, 12:44
 
Футбол Арсен Захарян Юрий Семин Реал Сосьедад Чемпионат Испании по футболу Спорт
 
