https://ria.ru/20251031/semin-2052089977.html
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян является интересным игроком и обладает своим видением футбола, но для постоянного попадания в... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:27:00+03:00
2025-10-31T14:27:00+03:00
2025-10-31T14:27:00+03:00
футбол
арсен захарян
юрий семин
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926611976_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_b84d200bc05a2e4da083e9ef023a2a11.jpg
/20251029/zaharjan-2051452927.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926611976_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_f35a56a37b408d46fd27aa449319aaf2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен захарян, юрий семин, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, спорт
Футбол, Арсен Захарян, Юрий Семин, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Спорт
Семин дал совет Захаряну по попаданию в основной состав клуба
Семин: Захаряну нужно каждый день быть сильнее конкурентов
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян является интересным игроком и обладает своим видением футбола, но для постоянного попадания в основной состав ему надо на каждой тренировке быть сильнее конкурентов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее "Реал Сосьедад
" на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра" в матче второго тура Кубка страны по футболу. Захарян
вышел в стартовом составе и забил мяч впервые с 23 февраля. Тогда россиянин отметился голом в матче чемпионата Испании с "Леганесом
" (3:0). На 72-й минуте матча с "Негрейрой" полузащитник был заменен.
«
"Я думаю, что после одной игры рано говорить об обретении Арсеном уверенности. Но уже приятно то, что он физически здоров. У любого спортсмена бывают такие, наверное, ситуации, когда его замучили травмы и непонятно, от чего они происходят. Хотя наши футболисты должны понимать, что когда они попадают в европейские команды, в которых напряженная борьба идет каждый день, то на каждой тренировке ты должен отстаивать свои принципы. Для того, чтобы в субботу или воскресенье тренер мог поставить тебя в основной состав", - сказал Семин.
"Надо каждый день выигрывать конкуренцию. И не всегда наши игроки к этому готовы. Может быть, травмы и с этим связаны. Надеюсь, что этот этап у него уже прошел. Захарян - интересный футболист и у него есть свое видение современного футбола. Другое дело, что конкуренцию нужно выдерживать и в физическом плане", - отметил собеседник агентства.