Садулаев заявил о желании завершить карьеру
Садулаев заявил о желании завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Садулаев заявил о желании завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы уже поставить точку в карьере и заняться собой.
/20251031/sadulaev-2052061560.html
2025
Садулаев заявил о желании завершить карьеру
Олимпийский чемпион борец Садулаев заявил о желании завершить карьеру
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости заявил, что хотел бы уже поставить точку в карьере и заняться собой.
Садулаев
не был допущен до Олимпиады в Париже в 2024 году, из-за проблем с визами пропустил чемпионат Европы в Словакии и чемпионат мира в Хорватии в 2025 году и из-за травмы шеи выбыл из борьбы за золото на чемпионате мира в Белграде в 2023 году.
"Если бы не все препятствующие обстоятельства, возможно, я мог бы уже побить все рекорды и повесить борцовки на гвоздь", - сказал Садулаев.
"Хочется уже собой заняться. Но из-за спорта не получается разогнаться так, как хочется. Спорт - это такая вещь, куда все внимание уходит. Это как женщина: если чуть-чуть без внимания оставишь, мозги будет делать. Поэтому все внимание приходится туда отдавать. Особенно перед большими соревнованиями. Надо соблюдать режим с утра до вечера: встал, покушал, поспал. Если не поспишь или не покушаешь, собьешь режим, не сможешь выдержать таких больших нагрузок", - добавил борец.
Садулаеву 29 лет. Он является победителем Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.
Полностью интервью с Абдулрашидом Садулаевым читайте в пятницу на сайте rsport.ria.ru.