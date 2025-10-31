Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости признался, что его отчислили из университета, потому что он не успел сдать экзамены из-за подготовки к Олимпийским играм.

В 2024 году Садулаев готовился выступить на Играх в Париже , но его не допустили до квалификационного олимпийского турнира.

"Обычно на магистра учатся два с половиной года. А я учился три с половиной. Когда готовился к Олимпийским играм, у меня физически не было времени подключаться на зачеты и экзамены, были более важные задачи. Поэтому учебу я отодвинул на второй план. В августе снова взялся за нее, смотрю - а меня уже исключили", - сказал Садулаев.

27 октября Садулаев закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), получив диплом магистра по направлению "Государственное и муниципальное управление".

"Потом я восстановился, все пересдал и закончил. Когда всем вместе вручали дипломы, я не смог присутствовать, потому что готовился к соревнованиям. Хотел брата отправить получить, но мне сказали: "Пока сам не придешь, не проведешь встречу с нашими студентами, мы тебе диплом не дадим". Поэтому сходил, провел встречу и забрал диплом", - добавил борец.