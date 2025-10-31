Рейтинг@Mail.ru
Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:10 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sadulaev-2052102451.html
Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета
Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости признался, что его отчислили из университета, потому что он не успел РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T15:10:00+03:00
2025-10-31T15:10:00+03:00
единоборства
абдулрашид садулаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924439418_0:46:1382:823_1920x0_80_0_0_c272107dd38f60786218a6f970b5df00.jpg
/20251031/sadulaev-2052061560.html
/20251031/sadulaev-2052074112.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924439418_86:0:1341:941_1920x0_80_0_0_1b363eee1b18905e1a40c8c89c65651a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
абдулрашид садулаев
Единоборства, Абдулрашид Садулаев
Садулаев рассказал, почему его отчислили из университета

Садулаев рассказал об отчислении из университета из-за неуспеваемости

© РИА Новости / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в интервью РИА Новости признался, что его отчислили из университета, потому что он не успел сдать экзамены из-за подготовки к Олимпийским играм.
В 2024 году Садулаев готовился выступить на Играх в Париже, но его не допустили до квалификационного олимпийского турнира.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Садулаев прокомментировал отказ в визе в Хорватию
31 октября, 12:47
"Обычно на магистра учатся два с половиной года. А я учился три с половиной. Когда готовился к Олимпийским играм, у меня физически не было времени подключаться на зачеты и экзамены, были более важные задачи. Поэтому учебу я отодвинул на второй план. В августе снова взялся за нее, смотрю - а меня уже исключили", - сказал Садулаев.
27 октября Садулаев закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), получив диплом магистра по направлению "Государственное и муниципальное управление".
"Потом я восстановился, все пересдал и закончил. Когда всем вместе вручали дипломы, я не смог присутствовать, потому что готовился к соревнованиям. Хотел брата отправить получить, но мне сказали: "Пока сам не придешь, не проведешь встречу с нашими студентами, мы тебе диплом не дадим". Поэтому сходил, провел встречу и забрал диплом", - добавил борец.
Полностью интервью с Абдулрашидом Садулаевым читайте в пятницу на сайте rsport.ria.ru.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Садулаев назвал Снайдера своим другом
31 октября, 13:47
 
ЕдиноборстваАбдулрашид Садулаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала