https://ria.ru/20251031/sadulaev-2052074112.html
Садулаев назвал Снайдера своим другом
Садулаев назвал Снайдера своим другом - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Садулаев назвал Снайдера своим другом
Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер является не чужим человеком для российских борцов, заявил в интервью РИА Новости двукратный... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T13:47:00+03:00
2025-10-31T13:47:00+03:00
2025-10-31T13:47:00+03:00
единоборства
спорт
кайл снайдер
абдулрашид садулаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937806880_0:127:2345:1446_1920x0_80_0_0_ff8753196b73e44e075da360aae4087a.jpg
/20250914/uguev-2041927655.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937806880_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_84278c205322f27daa68bfdfbdc81b3e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кайл снайдер, абдулрашид садулаев
Единоборства, Спорт, Кайл Снайдер, Абдулрашид Садулаев
Садулаев назвал Снайдера своим другом
Садулаев назвал своим другом американского борца Снайдера
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер является не чужим человеком для российских борцов, заявил в интервью РИА Новости двукратный победитель Игр Абдулрашид Садулаев.
Снайдер
в сентябре завоевал золото в весовой категории до 97 кг на мировом первенстве в Хорватии и стал четырехкратным чемпионом мира. В финальной схватке американец победил иранца Амирали Азарпиру. Садулаев
не смог выступить на турнире из-за отказа в выдаче шенгенской визы.
"В моем весе наша сборная показала один из самых худших результатов. Думал, что (выступающий за Бахрейн Ахмед) Тажудинов выиграет. Но такой фурор там случился, и Снайдер завоевал свою четвертую золотую медаль. Тоже не чужой человек. Поэтому можно сказать, что наш друг выиграл чемпионат мира", - сказал российский борец.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
Полностью интервью с Абдулрашидом Садулаевым читайте в пятницу на сайте rsport.ria.ru.