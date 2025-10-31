Садулаев назвал Снайдера своим другом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер является не чужим человеком для российских борцов, заявил в интервью РИА Новости двукратный победитель Игр Абдулрашид Садулаев.

Снайдер в сентябре завоевал золото в весовой категории до 97 кг на мировом первенстве в Хорватии и стал четырехкратным чемпионом мира. В финальной схватке американец победил иранца Амирали Азарпиру. Садулаев не смог выступить на турнире из-за отказа в выдаче шенгенской визы.

"В моем весе наша сборная показала один из самых худших результатов. Думал, что (выступающий за Бахрейн Ахмед) Тажудинов выиграет. Но такой фурор там случился, и Снайдер завоевал свою четвертую золотую медаль. Тоже не чужой человек. Поэтому можно сказать, что наш друг выиграл чемпионат мира", - сказал российский борец.

Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.