Садулаев назвал Снайдера своим другом
Единоборства
 
13:47 31.10.2025
Садулаев назвал Снайдера своим другом
Садулаев назвал Снайдера своим другом
Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер является не чужим человеком для российских борцов, заявил в интервью РИА Новости двукратный...
единоборства
спорт
кайл снайдер
абдулрашид садулаев
спорт, кайл снайдер, абдулрашид садулаев
Единоборства, Спорт, Кайл Снайдер, Абдулрашид Садулаев
Садулаев назвал Снайдера своим другом

Садулаев назвал своим другом американского борца Снайдера

Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер является не чужим человеком для российских борцов, заявил в интервью РИА Новости двукратный победитель Игр Абдулрашид Садулаев.
Снайдер в сентябре завоевал золото в весовой категории до 97 кг на мировом первенстве в Хорватии и стал четырехкратным чемпионом мира. В финальной схватке американец победил иранца Амирали Азарпиру. Садулаев не смог выступить на турнире из-за отказа в выдаче шенгенской визы.
"В моем весе наша сборная показала один из самых худших результатов. Думал, что (выступающий за Бахрейн Ахмед) Тажудинов выиграет. Но такой фурор там случился, и Снайдер завоевал свою четвертую золотую медаль. Тоже не чужой человек. Поэтому можно сказать, что наш друг выиграл чемпионат мира", - сказал российский борец.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
Полностью интервью с Абдулрашидом Садулаевым читайте в пятницу на сайте rsport.ria.ru.
Единоборства
 
