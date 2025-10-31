"Локомотив" обыграл СКА и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" дома выиграл у петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Локомотив", набрав 30 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 20 баллами располагается на девятой строчке.