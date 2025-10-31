"Локомотив" обыграл СКА и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" дома выиграл у петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У СКА по шайбе забросили Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).
31 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
13:42 • Павел Красковский
(Даниил Мисюль, Никита Кирьянов)
14:09 • Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
21:00 • Даниил Мисюль
(Yegor Surin)
06:15 • Данила Галенюк
(Матвей Короткий, Маркус Филлипс)
17:17 • Марат Хайруллин
"Локомотив" и СКА провели третью очную встречу в текущем регулярном чемпионате, железнодорожники взяли верх во всех трех матчах.
"Локомотив", набрав 30 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 20 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Локомотив" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, а СКА 4 ноября примет московское "Динамо".