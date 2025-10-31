Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Динамо" Личка покинул турецкий клуб
17:36 31.10.2025
Экс-тренер "Динамо" Личка покинул турецкий клуб
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ранее возглавлявший московское "Динамо" Марцел Личка покинул пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк", сообщается на странице команды в соцсети Х.
Контракт, подписанный с 48-летним чешским специалистом в июле, был рассчитан на два года. Сообщается, что клуб расстался с Личкой и его командой по обоюдному согласию сторон.
Пробившийся в прошлом сезоне в Суперлигу "Фатих Карагюмрюк" занимает последнее место в таблице, потерпев восемь поражений в десяти играх.
"Динамо" объявило об уходе Лички 1 мая. Чех возглавлял "бело-голубых" с июня 2023 года. В сезоне-2023/24 под его руководством команда лидировала в Российской премьер-лиге (РПЛ) перед заключительным туром, но в последнем матче уступила в гостях "Краснодару" со счетом 0:1. До прихода в "Динамо" Личка работал в "Оренбурге".
Юрана отправили в отставку
29 октября, 14:55
 
