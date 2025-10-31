https://ria.ru/20251031/lichka-2052159986.html
Экс-тренер "Динамо" Личка покинул турецкий клуб
Экс-тренер "Динамо" Личка покинул турецкий клуб - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Экс-тренер "Динамо" Личка покинул турецкий клуб
Ранее возглавлявший московское "Динамо" Марцел Личка покинул пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк", сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
