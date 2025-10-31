https://ria.ru/20251031/gart-2052200785.html
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов
Федерация санного спорта России (ФССР) после удовлетворения апелляции со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) должна оперативно решить все вопросы,... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T20:16:00+03:00
2025-10-31T20:16:00+03:00
2025-10-31T20:16:00+03:00
спорт
санный спорт
наталия гарт
спортивный арбитражный суд (cas)
федерация санного спорта россии (фсср)
международная федерация санного спорта (fil)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782588041_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_dbaccb8ce9a3d8b79314e50377a38a83.jpg
/20251031/dopusk-2052172641.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782588041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a15a98a21eebe33fad602e66e9f2f87.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санный спорт , наталия гарт, спортивный арбитражный суд (cas), федерация санного спорта россии (фсср), международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Наталия Гарт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация санного спорта России (ФССР), Международная федерация санного спорта (FIL)
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов
Гарт: перед федерацией стоит задача оперативно добиться допуска саночников