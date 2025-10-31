Рейтинг@Mail.ru
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/gart-2052200785.html
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов
Федерация санного спорта России (ФССР) после удовлетворения апелляции со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) должна оперативно решить все вопросы,... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T20:16:00+03:00
2025-10-31T20:16:00+03:00
спорт
санный спорт
наталия гарт
спортивный арбитражный суд (cas)
федерация санного спорта россии (фсср)
международная федерация санного спорта (fil)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782588041_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_dbaccb8ce9a3d8b79314e50377a38a83.jpg
/20251031/dopusk-2052172641.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782588041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a15a98a21eebe33fad602e66e9f2f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санный спорт , наталия гарт, спортивный арбитражный суд (cas), федерация санного спорта россии (фсср), международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Наталия Гарт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация санного спорта России (ФССР), Международная федерация санного спорта (FIL)
Глава федерации санного спорта прокомментировала решение о допуске атлетов

Гарт: перед федерацией стоит задача оперативно добиться допуска саночников

© Фото : Пресс-служба Федерации санного спорта РоссииНаталия Гарт
Наталия Гарт - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пресс-служба Федерации санного спорта России
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Федерация санного спорта России (ФССР) после удовлетворения апелляции со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) должна оперативно решить все вопросы, связанные со скорейшим допуском российских спортсменов на международные соревнования, заявила глава организации Наталия Гарт.
В пятницу CAS признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом CAS отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам.
"Решение CAS - это наша совместная победа. Огромная благодарность за помощь и поддержку министерству спорта России, Олимпийскому комитету и лично министру спорта и председателю ОКР Михаилу Владимировичу Дегтяреву! Наше возвращение на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, - долгожданное событие. Теперь наша задача - оперативно решить все вопросы, пройти квалификацию и быть допущенными на международные соревнования", - цитирует Гарт официальный Telegram-канал ФССР.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
31 октября, 18:04
 
СпортСанный спортНаталия ГартСпортивный арбитражный суд (CAS)Федерация санного спорта России (ФССР)Международная федерация санного спорта (FIL)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала