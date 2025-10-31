https://ria.ru/20251031/gandbol-2052176558.html
Российские гандболисты обыграли Ирак на турнире в Минске
Сборная России по гандболу обыграла команду Ирака в стартовом матче международного товарищеского турнира в Минске. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
