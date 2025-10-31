Экс-чемпион UFC попал в ДТП, где его автомобиль несколько раз перевернулся

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейвезон Фигередо сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.