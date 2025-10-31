Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион UFC попал в ДТП, где его автомобиль несколько раз перевернулся - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
01:57 31.10.2025
Экс-чемпион UFC попал в ДТП, где его автомобиль несколько раз перевернулся
Экс-чемпион UFC попал в ДТП, где его автомобиль несколько раз перевернулся
спорт, дейвезон фигередо, ufc
Единоборства, Спорт, Дейвезон Фигередо, UFC
© UFC EurasiaДейвезон Фигередо
© UFC Eurasia
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейвезон Фигередо сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.
"Слава Богу за спасение. Сегодня со мной произошла авария. Девушка на большой скорости, по-видимому, уходившая от погони, выехала с второстепенной улицы и врезалась в середину моего автомобиля, из-за чего машину, в которой я находился, несколько раз перевернуло", - написал 37-летний Фигередо в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Фигередо является бывшим чемпионом организации в наилегчайшем весе. На его счету 24 победы, пять поражений и одна ничья.
Полиция Австралии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Австралии застрелили бывшего бойца UFC
8 октября, 23:46
 
ЕдиноборстваСпортДейвезон ФигередоUFC
 
